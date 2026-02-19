Essen: Trio nach Wohnungseinbruch festgenommen

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die alarmierten Einsatzkräfte im Nahbereich ein verdächtiges Fahrzeug fest, das mit eingeschaltetem Licht am Fahrbahnrand stand. Als sich der Streifenwagen näherte, erlosch plötzlich das Licht und der Pkw setzte sich in Bewegung. Dabei stand die Beifahrertür zunächst noch offen, ehe einer der Insassen sie während der Fahrt von innen schloss.