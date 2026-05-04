Essen: Trio beim Kupferdiebstahl gestellt

Gegen 15:10 Uhr hielten sich drei Männer auf dem Dach eines Gebäudes der alten Polizeischule auf und demontierten Dachrinnen, die sie anschließend in den Innenhof warfen. Ein Diensthundeführer wurde während seiner Streife auf die Geräusche aufmerksam und entdeckte die Tatverdächtigen auf dem Dach. Er alarmierte umgehend weitere Einsatzkräfte.