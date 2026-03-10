Essen: Trio attackiert Männer in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Der erste Tatverdächtige sei vermutlich afrikanischer Phänotyp. Er sei etwa 14 Jahre alt und circa 1,60-1,65 m groß. Er sei mit einer braunen Jacke bekleidet gewesen, habe eine sehr helle Stimme und führte ein Klappmesser mit sich. Der zweite Jugendliche habe ebenfalls eine dunkle Hautfarbe und sei afrikanischer Herkunft. Das Alter schätzt der 31-Jährige auf circa 20 Jahre. Der Tatverdächtige sei circa 1,95-2,00 m groß und habe eine Mütze, ähnlich einer Sturmhaube, getragen. Zu dem dritten Tatverdächtigen kann lediglich gesagt werden, dass er ebenfalls eine dunkle Hautfarbe habe und, wie die beiden anderen, vermutlich afrikanischer Herkunft sei.