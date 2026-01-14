Essen: Triebwagen eines Güterzuges entgleist - Zeugen gesucht

Gegen 22:40 Uhr wurde die Polizei Essen über einen teilentgleisten Zug informiert. Der Güterzug überfuhr nach aktuellem Ermittlungsstand auf einem Streckenabschnitt an der Tunnelstraße ein Metallteil. Dieses war durch Unbekannte auf den Gleisen befestigt worden. Dabei entgleiste der Triebwagen des Zuges und kam nach wenigen hundert Metern zum Stehen.