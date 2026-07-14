Essen: Trickdiebstahl bei Seniorin - Fotofahndung

Gegen 16 Uhr war die Seniorin mit ihrem Rollator in der Gerichtsstraße unterwegs, als sie zufällig auf eine Nachbarin traf. Kurz darauf stürzte die Nachbarin. Mehrere Passanten eilten der Frau zu Hilfe. Unter ihnen befand sich auch eine junge Unbekannte, die beide Seniorinnen nach Hause begleitete. Unter einem Vorwand betrat die junge Frau die Wohnung der 90-Jährigen. Dort entwendete die Unbekannte die Handtasche der Seniorin. In dieser befanden sich unter anderem die EC-Karte sowie Bargeld.