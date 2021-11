Essen: Trickdiebe überlisten Seniorin mit angeblich beschädigten Kamin - Zeugen gesucht

Mit einem angeblich beschädigten Kamin überlisteten Donnerstagmittag (11. November) zwei Unbekannte eine Seniorin in Essen-Werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 12 Uhr schellten die Kriminellen bei der Rentnerin auf der Mintropstraße. Sie gaben sich als Dachdecker aus und trugen schwarze Arbeitskleidung. Bei einem Auftrag in der Nachbarschaft, so gaukelten sie es der 84-Jährigen vor, haben sie eine Beschädigung an ihrem Kamin gesehen, der sofort behoben werden müsse. Besorgt ließ die ältere Dame die Männer auf ihren Dachboden. Bei der anschließenden "Bezahlung" konnte die Frau abgelenkt werden, so dass die Täter darüber hinaus noch mehr Beute in Form von Bargeld machten. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und sollen beide Deutsche sein. Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

