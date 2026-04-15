Essen: Trickdiebe entwenden Goldketten - Fotofahndung

Am 5. Dezember des vergangenen Jahres betraten zwei Frauen gegen 11:45 Uhr ein Juweliergeschäft im Einkaufszentrum am Limbecker Platz. Die beiden Frauen ließen sich durch einen Verkäufer mehrere Goldketten vorführen. Kurz danach betrat ein Mann das Geschäft und verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch.