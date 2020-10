Essen: Trickdieb erbeutet Schmuck und chinesische Tassen - Zeugen gesucht

Gegen 15:40 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars auf der Liliencronstraße. Unter dem Vorwand von einer Telefongesellschaft zu sein, erlangte ein Unbekannter das Vertrauen der beiden Wohnungsinhaber und kam so in ihre Wohnung. Dort lenkte er die 82-Jahre alte Frau und ihren 87-jährigen Ehemann wie folgt gezielt ab: Angeblich gäbe es im Kabelnetz Störungen und er müsse in der Wohnung Werte messen. Sein Messgerät funktioniere aber nicht korrekt, wenn metallische Gegenstände in der Wohnung seien. Deshalb fragte der Kriminelle nach Schmuck oder ähnlichem. Alle Wertgegenstände sollte die Frau nun ins Bad legen. Der Mann forderte den Ehemann auf, den Fernseher im Auge zu behalten. Mit seiner Gemahlin ging der Betrüger in den Keller. Dort musste die ältere Dame eine Lampe im Auge behalten. Spränge das Licht auf Rot um, sei es ihre Aufgabe, den angeblichen Mitarbeiter sofort zu informieren. Diesen unbeobachteten Moment nutzte der Unbekannte schamlos aus, griff sich im Badezimmer den Schmuck und teure chinesische Tassen. Mit der Beute machte er sich aus dem Staub.

Der Flüchtige ist zirka 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,8 Meter groß. Er hat eine kräftige, athletische Figur, eine blasse Hautfarbe und dunkles, glattes Haar. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Steppjacke, mit einem rot-weißen Kreuz auf der linken Schulter sowie einer dunklen Hose. Er soll ein südeuropäisches Aussehen haben.

Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0./MUe.

