Essen: Trickdieb bestiehlt Seniorin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45239 E.-Fischlaken: Eine 85-Jährige wurde am Freitag, 13. März, Opfer eines dreisten Trickdiebes. Gegen 11.05 Uhr schloss die Seniorin die Haustür des Mehrfamilienhauses auf, als ihr ein unbekannter Mann in den Hausflur folgte. Als die 85-Jährige gerade ihre Wohnungstür aufschloss, folgte ihr der Unbekannte ungebeten in die Wohnung und bot ihr aus einer großen blauen Tasche heraus Kleidung und Handtaschen zum Kauf an. Nachdem Seniorin das Angebot ablehnte, ging der Mann ins Schlafzimmer, fragte nach Wertsachen und entwendete ein Etui mit Schmuck. Anschließend lief er aus der Wohnung und floh in unbekannte Richtung. Der Verdächtige ist etwa 50 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung, eine Schirmmütze und sprach gebrochen Deutsch. Er soll "südländisch" ausgesehen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe der Straßen Aloisstraße, Leanderbank, Fischlaker Straße und Kimmeskampweg Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw