Essen: Trickbetrügerinnen erbeuten in Bergerhausen Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Zwei Trickbetrügerinnen erbeuteten Freitagmittag (11. September) im Essener Stadtteil Bergerhausen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12 Uhr klingelten zwei Frauen an der Wohnungstür einer Rentnerin auf der Ahrfeldstraße. Unter dem Vorwand, einen Zettel und einen Stift zu benötigen, sowie der Bitte nach einem Glas Wasser, gelangte man unbemerkt in die Wohnung der 92 Jahre alten Frau. Mit Schmuck und Bargeld flüchtete das Duo vom Tatort. Nach Angaben der Seniorin sollen die Täterinnen zirka 50 Jahre alt sein und ein westeuropäisches Aussehen haben. Eine von ihnen ist zirka 1,6 Meter groß, hat nach oben gesteckte Haare und ein auffällig großes Gesäß. Ihre Komplizin hat braune Haare und eine schlanke bis mollige Statur. Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.