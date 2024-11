Essen: Trickbetrügerinnen erbeuten 40.000 EUR von 82-jähriger Rentnerin - PRÄVENTIONSHINWEISE

45359 E.-Frintrop: Am Mittwochmorgen (13. November) haben zwei unbekannte Trickbetrügerinnen bei einer Seniorin Goldschmuck im Wert von knapp 40.000 EUR erbeutet.

Gegen 10:30 Uhr klingelten die beiden Unbekannten bei der Seniorin und gaben sich als Putzhilfen aus. Die alleinwohnende Rentnerin beansprucht regelmäßig eine Putzkraft, welche sich allerdings kurz zuvor krankgemeldet hatte. Auf Nachfrage gaben die beiden Trickbetrügerinnen an, dass sie das Vertretungsteam seien. Unter diesem Vorwand gelangten sie in die Wohnung. Während eine der beiden die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, entwendete ihre Komplizin den Goldschmuck. Anschließend flüchteten sie mit der Beute.

Sollten Sie Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zu den Trickbetrügerinnen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

In Anbetracht der aktuellen Situation möchten wir Sie bitten, die folgenden Hinweise zu beachten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor Ihrer Haustüre stehen.

- Schauen Sie, wenn möglich, durch Ihren Türspion oder das Fenster, wenn es klingelt - selbst, wenn Sie Besuch erwarten.

- Nutzen Sie eine Türkette.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bitten Sie unangekündigte "Besucher" zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson vor Ort ist.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

- Werden Sie laut und rufen Sie um Hilfe, wenn Unbekannte sich nicht abwimmeln lassen.

- Kommt Ihnen ein Anruf oder eine Person verdächtigt vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie im Falle einer Straftat Anzeige!

Trotz vieler Warnungen in den Medien fallen ältere Menschen immer wieder auf Betrüger herein, die ihre Gutgläubigkeit ausnutzen, um an Ersparnisse zu gelangen. Helfen Sie mit, diese Täter zu stoppen: Informieren Sie ältere Verwandte, Freunde und Bekannte über gängige Betrugsmaschen und geben Sie ihnen Tipps, wie sie sich schützen können.

Diese Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf /ruh

