Essen: Trickbetrüger täuscht mit angeblichen Gewinnversprechen - 74-Jähriger folgt telefonischen Anweisungen und bleibt

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Ein 74-Jähriger erhielt mehrere Anrufe von einer unbekannten männlichen Person, die ihn über den Gewinn einer höheren Geldsumme informierte. Durch das Eingreifen der Polizeibeamten konnte der Betrug unterbunden und ein höherer Geldschaden verhindert werden. Am Dienstagvormittag (13.April) erhielt der Beschädigte sowohl auf seinem Festnetzanschluss als auch Mobiltelefon mehrere Anrufe von einer unbekannten männlichen Person. Diese Person habe sich als "Lukas" eines Internetanbieters ausgegeben und ihm den Gewinn einer höheren Bargeldsumme in Aussicht gestellt. Der männliche Anrufer teilte dem 74-Jährigen mit, dass man ihm die Bargeldsumme in den Nachmittagsstunden gemeinsam mit einem beauftragten Notar an der Wohnanschrift des Geschädigten übergeben würde. Weiterhin wurde der Geschädigte zur Begleichung der Notarkosten aufgefordert, eine Gesamtsumme von 1000 Euro in Form von Guthabenkarten zu aktivieren. Dazu solle er sich Guthabekarten besorgen, diese durch Freirubbeln der Codes aktivieren und diese Codes dem Anrufer am Telefon durchgeben. Die unbekannte männliche Telefonstimme schätzte der Senior auf etwa 40 - 45 Jahre. Der Betrüger habe in deutscher Sprache mit südländischem, vermutlich italienischem, Akzent gesprochen. Bis zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizeibeamten hatte der Geschädigte bereits vier erworbene Guthabenkarten in einer Höhe von jeweils 100 Euro aktiviert und die entsprechenden Codes dem Anrufer telefonisch übermittelt. Die Aktivierung und Übermittlung der weiteren sechs bereits erworbenen Guthabenkarten in Höhe von jeweils 100 Euro konnte von den Polizeibeamten vor Ort unterbunden werden. Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen Betrugsmaschen. Erhalten Sie eine unseriöse Gewinnbenachrichtigung bzw. Gewinnversprechen und werden aufgefordert einen Geldbetrag oder Guthabenkarte zu kaufen - beenden Sie sofort das Telefonat! Seriöse Gewinnspielanbieter fordern keine derartigen Gegenleistungen! Bleiben Sie immer aufmerksam - Im Zweifel informieren Sie die Polizei unter der 110! /LD