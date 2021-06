Essen: Trickbetrüger spricht Seniorin im Café an, um sie dann zuhause zu besuchen und ihr Geld abzuschwatzen - Zeugen

Der Unbekannte gab sich als "Josef Blum" mit jüdischer Herkunft aus und verwickelte die Altenessenerin in ein längeres Gespräch, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Angeblich komme er aus der Schweiz, arbeite als Goldschmied und habe eine Tante hier in Deutschland. Diese sei jedoch verstorben und er müsse ihr Grab in Pflege geben, da er zurück in die Schweiz müsse. Zum Gesprächsende fragte der Unbekannte nach dem Namen und der Anschrift der 68-Jährigen.

Nur kurze Zeit später, gegen 11 Uhr, klingelte der Unbekannte an der Wohnanschrift der Seniorin in der Altenessener Straße. Die Altenessenerin ließ den Mann herein. Anschließend bat er sie um Bargeld, welches ihm die 68-Jährige lieh. Als "Sicherheit" ließ der Mann eine "Goldkette" bei der Seniorin und versprach einige Tage später mit dem Bargeld wiederzukommen.

Kurze Zeit später kamen der Dame Zweifel an den Absichten des "Josef Blum" und an der Echtheit der "Goldkette". Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der angebliche "Josef Blum" ist etwa 165-170 cm groß, hatte kurze, fast graue Haare und insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Hose, ein kariertes Hemd und eine braune Lederjacke. Zudem sprach der Unbekannte akzentfrei Deutsch. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden.

Wenn fremde Menschen Sie nach persönlichen Daten wie z.B. Ihrer Adresse fragen - bleiben Sie grundsätzlich misstrauisch! Trickbetrüger legen einfallsreiche Maschen an den Tag, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes oder ihre Wertsachen zu bringen. Dabei gehen sie geschickt vor und nutzen perfide die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus.

Geben Sie Unbekannten keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse und händigen Sie ihnen auch keine Wertsachen oder Bargeld aus.

Wenn Sie glauben, es mit Trickbetrügern zu tun zu haben, wählen Sie sofort den Notruf!/SyC

