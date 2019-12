Essen: Trickbetrüger nutzen Familienverhältnisse aus - mehrere Tausend Euro entwendet

Essen (ots) - 45138 E-Huttrop: Trickbetrüger haben es erneut geschafft, durch ausgeklügelte und clevere Gesprächsführung einer Seniorin (82) aus dem Stadtteil Huttrop mehrere Tausend Euro zu stehlen. In dem Fall von gestern Mittag (Mittwoch, 11. Dezember) gab sich die Anruferin als Ehefrau des Enkels aus. Sie machte in dem Telefonat deutlich, dass sie dringend einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag benötige. Im Glauben, mit der Frau des Enkels zu reden, organisierte die Seniorin Bargeld und überreicht es an einen ihr unbekannten Mann. Erst nach einem Telefonat mit dem Enkel erkannte sie den Trickbetrug. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, dass Trickbetrüger sehr geschickt im Gesprächsumgang mit Senioren sind und aufgrund ihrer guten Rhetorik schnell das Vertrauen der zumeist älteren Menschen erlangen können. Trickbetrüger können die unterschiedlichsten Rollen einnehmen, mal sind sie angebliche Polizeibeamte, dann wieder Verwandte, mal Wasserwerker oder Dachdecker. Es gibt auch Fälle, in denen die Trickbetrüger angeblich Spenden sammeln. Oder sie wollen nur eine Notiz für die Nachbarn da lassen oder ein Glas Wasser trinken. Die meist durch Eltern gelehrte Hilfsbereitschaft, schon in der Kinderstube beigebracht, wird durch den oder die Trickbetrüger schamlos ausgenutzt! Um dem Trickbetrug präventiv vorzubeugen ist es daher wichtig, dass Familienangehörige untereinander reden und auf die gängigsten Trickbetrügereien hinweisen. Lassen Sie keine unbekannten und unangemeldeten Personen in Ihre Wohnung oder übergeben Ihre Wertsachen. Sprechen Sie immer mit Ihren Verwandten/Bekannten/Freunde und vergewissern Sie sich über die Richtigkeit des Anrufs. Und melden Sie verdächtige Personen dem Notruf der Polizei unter der 110. (ChWi)