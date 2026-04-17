Essen: Tödlicher Verkehrsunfall in Essen-Kray: Fußgängerin von LKW überrollt

Gegen 11:25 Uhr überrollte ein LKW eine 94-jährige Fußgängerin auf der Fahrbahn der Krayer Straße in Höhe der Joachimstraße. Die Essenerin verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Feuerwehr betreute mit Seelsorgern zahlreiche Unfallzeugen und Ersthelfer. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sicherte noch am Nachmittag die Unfallspuren. Hierbei kamen unter anderem ein 3D-Scanner und eine Drohne zum Einsatz.