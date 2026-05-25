Essen: Tödlicher Verkehrsunfall in Essen-Kray - 17-jährige Fußgängerin von zwei Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Gegen 21 Uhr trat nach bisherigem Erkenntnisstand eine 17-jährige Essenerin zwischen mehreren geparkten Fahrzeugen vom Gehweg auf die Fahrbahn des Korthover Wegs. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Essener mit seinem Ford Focus über den Korthover Weg in Richtung Rotthauser Straße. Er erfasste die Jugendliche mit seinem Fahrzeug, wodurch sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Hier kollidierte die 17-Jährige mit einem entgegenkommenden Volvo XC60, der von einer 31-jährigen Bochumerin geführt wurde.