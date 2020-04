Essen: Terminals in Wettbüro manipuliert - Fotofahndung nach drei mutmaßlichen Betrügern

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am 25. September 2019 zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr sollen drei Unbekannte in einem Wettbüro an der Altenessener Straße Terminals für die Wettannahme manipuliert und auf diese Weise einen nicht unerheblichen Geldbetrag erbeutet haben.