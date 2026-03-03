Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: Taxi-Fahrer touchiert Hand einer 14-Jährigen - Zeugenaufruf
Teilen:

Essen: Taxi-Fahrer touchiert Hand einer 14-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 03.03.2026 14:00

Anzeige

45127 E.-Ostviertel:

Anzeige

Am Montagnachmittag (2. März) wurde eine 14-Jährige in der Söllingstraße leicht verletzt, als sie die Fahrbahn überquerte und ein Taxi mit ihr zusammenstieß. Die Polizei sucht Zeugen.

Anzeige

Gegen 15:15 Uhr wollte die 14-jährige Essenerin die Söllingstraße auf Höhe der Flashoffstraße überqueren. Dabei bemerkte sie augenscheinlich ein heranfahrendes Taxi zu spät. Sie stoppte, dennoch touchierte das Fahrzeug ihr Handgelenk.

Anzeige

Der Taxifahrer hielt am Fahrbahnrand an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Die 14-Jährige gab zunächst an, nicht verletzt zu sein. Der Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort.

Anzeige

Kurze Zeit später verspürte das Mädchen Schmerzen im Bereich des Handgelenks. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Anzeige

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /ruh

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige