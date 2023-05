Essen: Taxi fährt Frau auf E-Scooter an und flüchtet - Zeugen gesucht

45276 E-Steele: Am Samstagmorgen (29. April) fuhr ein männlicher Taxifahrer eine 20-Jährige auf einem E-Scooter an und flüchtete vom Unfallort. Die Frau wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9:50 Uhr fuhr eine 20-Jährige Essenerin mit ihrem E-Scooter über die Steeler Straße in Richtung Grenoblestraße. In Höhe der Einmündung zur Paßstraße kollidierte sie mit einem Taxi, das aus der Paßstraße nach rechts abbog und die Vorfahrt des Elektrorollers missachtete.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Essenerin auf die Motorhaube des Taxis geschleudert und fiel anschließend zu Boden. Der Mann am Steuer des Taxis bot der 20-Jährigen zunächst 10EUR als Entschädigung an, entfernte sich dann jedoch unerkannt vom Unfallort.

Rettungskräfte brachten die Frau leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der flüchtige Taxifahrer wird auf eine Größe von ca. 170 cm bei einem Alter von 55 - 60 Jahren geschätzt. Er habe graue Haare (kurze Locken) und sei zur Unfallzeit mit einer hellen Hose und einer grünen Cargojacke bekleidet gewesen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Taxifahrer geben könnten.

Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat der Polizei Essen, wenn Sie Zeuge des Unfalls geworden sind oder weitere Hinweise geben können./Wrk

