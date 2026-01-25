Essen: Tatverdächtiger aus Krankenhaus geflüchtet - Zeugenaufruf

Gegen 12:15 Uhr flüchtete der 42-jährige Deutsche aus einem Fenster des Behandlungsraums des Alfried-Krupp-Krankenhauses. Die eingesetzten Beamten verfolgten den Flüchtenden über den Parkplatz des Krankenhauses in Richtung Wittenbergstraße, verloren ihn jedoch aus den Augen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ohne Erfolg.