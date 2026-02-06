Essen: Tatverdächtiger aus Krankenhaus geflüchtet - 1. Folgemeldung - Festnahme

Am Mittwoch (4. Februar) beobachteten Kräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" den gesuchten 42-Jährigen auf der Ostfeldstraße. Dieser fuhr mit einem Fahrrad in Fahrtrichtung Altendorfer Straße. Als dieser augenscheinlich die Beamten bemerkte, änderte er seine Fahrtrichtung und flüchtete. Die Beamten versperrten ihm daraufhin mit dem Streifenwagen den Fluchtweg.