Essen: Taschendiebstahl führt zu Geldabbuchungen - Fotofahndung

Am 18. Januar diesen Jahres wurde einer 74-jährigen Frau in einem Supermarkt in Essen-Stoppenberg die Geldbörse gestohlen.

Mit einer darin befindlichen Geldkarte wurde in einer Sparkassen-Filiale an der Huestraße in Essen-Schonnebeck mehrfach Geld abgehoben.

Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang mit einem Foto aus der Überwachungskamera nach den Täterinnen.

Das Foto finden sie auf unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-diebstahl-computerbetrug

Hinweise zu den Täterinnen nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen./PaPe.

