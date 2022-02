Essen: Taschendiebe attackieren Ladendetektiv mit Reizgas - Zeugen gesucht

45356 E-Bergeborbeck: Am Montagnachmittag (7. Februar) entwendeten zwei Unbekannte die Geldbörse einer 68-Jährigen in einer Supermarkt-Filiale an der Alten Bottroper Straße, indem sie die Einkaufstasche während eines Ablenkungsmanövers aufschnitten. Der zur Hilfe eilende Ladendetektiv wurde bei einem Reizgasangriff durch die flüchtenden Täter leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr verwickelte ein unbekannter Mann die 68-jährige Essenerin im Bereich der Kühltheken des Supermarktes in ein Gespräch. Zeitgleich schnitt ein Mittäter die Einkaufstasche der 68-Jährigen auf und entnahm die Geldbörse. Dies bemerkte die Essenerin jedoch nicht, da sie ihre Tasche zuvor im Einkaufswagen verstaut hatte.

Die Tat wurde jedoch durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet. Der 47-jährige Essener verfolgte die beiden Diebe und versuchte sie noch im Geschäft zu stellen. Hieraus entwickelte sich ein Handgemenge mit einem der beiden Männer. Unvermittelt sprühte der zweite Unbekannte dem 47-jährigen ein Reizgas in das Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte.

Diesen Moment nutzten die beiden Räuber, um aus dem Geschäft in unbekannte Richtung zu flüchten.

Eine Fahndung nach den beiden Tätern blieb ohne Erfolg. Der Ladendetektiv wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst betreut werden.

Die beiden unbekannten Männer sollen zwischen 28 und 38 Jahre alt und von südländischer Erscheinung sein.

Der erste Unbekannte sei zudem etwa 165 cm groß und habe deutsch mit einem Akzent gesprochen. Zur Tatzeit sei er dunkel gekleidet gewesen. Zudem habe er eine kleine Wunde an der Stirn und einen humpelnden Gang.

Sein Mittäter soll nach Zeugenangaben etwa 175 cm groß sein und soll das Reizgas eingesetzt haben. Bei der Tat sei er mit einer schwarzen Cappy, einer schwarzen, zerrissenen Jacke, einem weißen Pullover und einer hellen Jeans bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Raubkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

