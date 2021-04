Essen: Taschendieb gesucht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am 22. Januar diesen Jahres gegen 19.15 Uhr haben zwei unbekannte Taschendiebe in einem Supermarkt an der Velberter Straße einer 51-Jährigen das Mobiltelefon gestohlen.