Essen: Tankstelle mit Schusswaffe überfallen - Zeugenaufruf

45277 E.-Überruhr-Holthausen: Am Dienstagnachmittag (2. Januar) bedrohte ein Unbekannter in einer Tankstelle an der Überruhrstraße die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Tatverdächtige konnte trotz sofortiger Fahndung mit seiner Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:40 Uhr befand sich die Kassiererin alleine in der Tankstelle. Sie kam gerade aus den Büroräumlichkeiten, als ein unbekannter Mann bereits an der Kasse wartete. Sie ging hinter den Tresen, um den Mann zu bedienen. Unmittelbar forderte der Mann dann das Aushändigen von Bargeld und zielte dabei mit der Schusswaffe auf sie.

Nachdem die Kassiererin dem Mann Geld aus der Kasse übergeben hatte, flüchtete er aus der Tankstelle in Richtung Charlottenstraße.

Der Unbekannte ist ca. 25 Jahre alt und 180-185 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und blonde Haare. Bei der Tat trug er eine blaue Regenjacke, eine blaue Jeans und dunkle Sneaker mit weißer Sohle. Sein Gesicht bedeckte er mit einer FFP2-Maske.

Das Raubkommissariat des Polizeipräsidium Essen hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie gegen 17:40 Uhr etwas Verdächtiges an der Überruhrstraße beobachtet haben, oder Angaben zu dem möglichen Tatverdächtigem machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

