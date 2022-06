Essen: Täter wird vor Einbruch gefilmt - FOTOFAHNDUNG

45356 E.- Bergeborbeck: Am 3. April gegen 10 Uhr fuhr ein unbekannter Mann mit einem Mofa auf das Gelände einer Tischlerei an der Straße Zur Halbinsel. Der mutmaßliche Täter versuchte zunächst das Hallentor aufzuhebeln. Da der Einbruchsversuch ohne Erfolg blieb, trat er gegen das Fensterelement des Hallentores bis dieses zerbrach. Er kletterte durch das Tor in die Halle und entwendete mehrere Werkzeugkoffer sowie Zubehör aus den Regalen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige auf seinem Mofa mit der Tatbeute.

Kurz vor der Tat blickte der mutmaßliche Täter in die außen angebrachten Kameras der Tischlerei. Die Bilder sind zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben.

Das Kennzeichen des Mofas, mit dem der Unbekannte unterwegs war, ist seit 2018 außer Betrieb gesetzt.

Bilder des Unbekannten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/82238

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Identität des Mannes oder seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei dem zuständigen Kommissariat unter 0201/829-0 zu melden./ViV

