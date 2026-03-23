Essen: SUV touchiert 39-jährige Frau und flüchtet - Zeugenaufruf

Gegen 14:30 Uhr parkte die 39-jährige Essenerin ihren VW Golf auf der Vereinstraße in Höhe der Kreuzung III. Hagen/Vereinstraße am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hat, näherte sich von hinten ein dunkler SUV und touchierte sie mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Lindenallee davon.