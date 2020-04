Essen: Streitigkeiten eskalieren - Mann (51) leicht verletzt

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Die Polizei erhielt Donnerstagmorgen (02. April) gegen 05:00 Uhr Kenntnis von eskalierenden Streitigkeiten in einer Wohnung an der Rellinghauser Straße. Ein Mann ging aus dem Streit mit einer Verletzung im Gesicht heraus und flüchtete sich daraufhin zu seinen Eltern in die Nachbarswohnung. Von dort informierten sie die Polizei. Ein Rettungswagen behandelte die Verletzungen des 51-Jährigen zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist unklar, wie und wodurch der Mann verletzt wurde. Sowohl der 51-Jährige, als auch die 38-Jährige standen unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizeibeamten nahmen die 38-Jährige mit zur Polizeiwache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung bereits aufgenommen. /JH