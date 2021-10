Essen: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert - Polizei wendet unmittelbaren Zwang an

45327 E-Katernberg:

In der Nacht von Mittwoch (27. Oktober) auf Donnerstag (28. Oktober) eskalierte in Katernberg ein Streit zwischen Vater und Sohn. Gegen 4 Uhr meldete ein Zeuge heftige Streitigkeiten, die aus einer Wohnung auf der Meerbruchstraße stammten. Die Stimmungslage der anwesenden Personen am Einsatzort war sehr gereizt. Ein 23 Jahre alter Mann (türkisch) und sein 46 Jahre alter Vater (türkisch) gerieten handgreiflich aneinander. In Anwesenheit der Polizei versuchte der mutmaßlich alkoholisierte Sohn seinen Vater nach wie vor anzugreifen, bedrohte und beleidigte ihn massiv. Die Polizisten legten dem Aggressor die Handfesseln an. Dem 23-Jährigen gelang es während des Abführens aus der engen Räumlichkeit, seinem eigenen Vater einen Kopfstoß zu versetzen. Letztlich trugen die Beamten ihn zum Dienstfahrzeug. Er beleidigte die Polizisten auf übelste Art. Im Polizeigewahrsam entnahm ihm ein Arzt eine angeordnete Blutprobe. Sie soll Aufschluss darüber geben, inwiefern Alkoholkonsum eventuell für die Konfrontationen eine Rolle spielte. Ob auch zerbrochenes Glas zum Einsatz kam, sollen die laufenden Ermittlungen klären. Ein Rettungswagen war vor Ort. Vater und Sohn verzichteten beide auf eine ärztliche Behandlung. Gegen den Sohn sprachen die Polizisten ein Rückkehrverbot wegen häuslicher Gewalt aus. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung sowie gefährlicher Körperverletzung. / MUe.

