Essen: Streit zwischen Fahrgästen im Bus eskaliert- Polizisten fertigen Strafanzeigen und ermitteln gegen beide

Essen (ots) - 45139 E.- Huttrop: Am Montagabend (10. August gegen 22 Uhr) erlitt eine 29- Jährige Verletzungen, als ein Streit in einem Linienbus auf dem Sonderfahrweg der Autobahn 40 eskalierte. Die junge Frau soll nach Auskunft von Zeugen andere Fahrgäste angesprochen und beleidigt haben, die den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht angelegt hatten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Frau nach eigenen Angaben von den Mitfahrern verletzt wurde. Drei bis vier tatverdächtige Angreifer flüchteten offenbar an der Haltestelle Oberschlesienstraße. Bei den Sachverhaltsschilderungen der 29-Jährigen und anderer Fahrgäste stellte sich heraus, dass auch die verletzte Frau aktiv beteiligt war. So soll sie die dunkelhäutigen Mitfahrer massiv rassistisch beleidigt haben- was sie auch ium Beisein der Polizeibeamten wiederholte. Strafrechtlich wird jetzt sowohl gegen die flüchtigen Personen wegen Körperverletzung und gegen die 29-Jährige wegen rassistisch motivierter Beleidigungen ermittelt. Die Polizei hat die Bereitstellung der Überwachungsaufnahmen angeordnet. 0 Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201- 829-0 entgegen. /Peke