Essen: Streit unter Männern eskaliert

Ein Streit unter Männern eskalierte Sonntagabend (20. Juni) im Essener Stadtteil Altenessen-Süd.

Gegen 23:30 Uhr eilten die Rettungskräfte zu einem Einsatz auf der Gladbecker Straße. Dort sollte ein Mann schwer am Kopf verletzt sein. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen Verletzten (45, deutsch) und seinen Bekannten (62, deutsch). Offenbar gerieten beide zuvor in einen Streit, in dessen Verlauf der Ältere mit einem Gegenstand auf den Kopf des Anderen eingeschlagen haben soll. Was der Mann hierbei einsetzte, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die Polizei stellte in seiner Wohnung mehrere mögliche Tatwaffen sicher. Der Verletzte lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzung des Mannes vor Ort.

Der Tatverdächtige musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Es soll so festgestellt werden, inwiefern Drogen bei der Auseinandersetzung eine Rolle spielten.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. / MUe.

