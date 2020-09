Essen: Streit unter jungen Männern eskaliert

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am 2. September gingen in den späten Abendstunden mehrere Notrufe auf der Leitstelle der Polizei Essen ein. Zeugen meldeten gegen 22:10 Uhr einen lautstarken Streit unter vier deutschen Männern, bei dem es auch zum Einsatz eines Messers und eines Schlagrings gekommen sein soll. An der Straße zur Beckhove in Essen-Kray haben sich vier junge Männer (19, 22, 23, 23) getroffen, um einen zurückliegenden Konflikt beizulegen. Dieser Klärungsversuch ging jedoch schief, sodass drei der Männer körperlich aneinander gerieten. Hierbei soll der 19-Jährige ein Messer und der 22-Jährige einen Schlagring gezückt haben. Bei der Auseinandersetzung erlitt ein 23-Jähriger eine leichte Schnittverletzung an der Hand, die ambulant versorgt wurde. Der vierte, ebenfalls anwesende, Mann musste die Beamten nach Überprüfung seiner Personalien zur Wache begleiten, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. /PaPe