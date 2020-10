Essen: Streit endet mit Messerattacke - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots) - 45327 E-Stoppenberg: Am späten Abend des gestrigen Tages (26. Oktober 23 Uhr), kam es an der Bruchstraße zu einem Streit zwischen Anwohnern eines Mehrfamilienhauses, in dessen Verlauf ein 32-jähriger Mann schwer verletzt wurde.