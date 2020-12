Essen: Streifenwagen und Smart prallen zusammen - Autofahrerin leicht verletzt

Gegen 19:30 Uhr bestreiften zwei Polizisten und eine Polizistin mit dem Funkwagen die Varnhorststraße in Richtung Steele. An der Kreuzung Varnhorststraße/Hollestraße/Steeler Straße/Herkulesstraße kreuzte, eine für das Streifenteam von links kommende Smart-Fahrerin, den Streifenwagen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Offenbar fuhr die 54 Jahre alte Frau bei Rot in die Kreuzung ein. Die Smart-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Beamt*innen blieben unverletzt.

Das Behördenfahrzeug und der Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit.

Der Kreuzungsbereich war bis zirka 21:30 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt./MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell