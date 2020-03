Essen: Streifenwagen stoppte die Fahrt einer mutmaßlich angetrunkenen und aggressiven Mülheimer Autofahrerin

Essen (ots) - 45359 E.- Schönebeck: In der vergangenen Nacht (Mittwoch, 25. März gegen 00:50 Uhr) fiel Polizeibeamten auf der Frintroper Straße ein langsam fahrender grauer Mercedes auf, dessen Fahrerin augenscheinlich in "Schlangenlinien" fuhr. Nachdem die Fahrerin nicht auf die Haltesignale des verfolgenden Streifenwagens reagierte, überholten die Beamten und stoppten die B-Klasse mit dem abbremsenden Dienstwagen. Da die 32-jährige Mülheimerin nicht die erforderlichen Ausweispapiere vorlegen konnte und deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, setzten die Polizisten sie zum Transport in den Streifenwagen. Schon dem Weg zur Polizeiinspektion Nord, wo ihre Identität festgestellt und eine Blutprobe entnommen werden sollte, sperrte sich die Fahrerin gegen die polizeilichen Maßnahmen und biss schließlich einen der Beamten. Erst mit angelegten Handfesseln beruhigte sich die Frau. Gegen sie wird jetzt strafrechtlich ermittelt. /Peke