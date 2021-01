Essen: Straßenräuber flüchtet ohne Beute - Zeugensuche

Gegen 19:15 Uhr sprach ein Unbekannter einen 25-Jährigen auf der Schützenbahn, in Höhe der Rathausgalerie, an und schlug plötzlich auf ihn ein. Bei diesem Angriff versuchte er das Smartphone des Passanten aus einer Tasche zu ziehen. Eine 42 Jahre alte Zeugin machte lautstark auf sich aufmerksam. Dank dieses richtigen Verhaltens, ließ der Angreifer von dem jungen Mann ab. Ohne Beute rannte der Gewalttäter in Richtung Kettwiger Straße davon. Der Rettungsdienst brachte den Überfallenen in ein Krankenhaus. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Räuber ist zirka 20 bis 30 Jahre alt und um die 1,8 Meter groß. Er scheint Osteuropäer zu sein. Bekleidet war er mit einer weißen Mütze, einer weißen Jacke mit roten bzw. schwarzen Ärmeln sowie einer dunklen Hose.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. / MUe.

