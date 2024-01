Essen: Straßenbahnfahrer von Unbekannten zusammengeschlagen - Zeugenaufruf

45355 E.-Borbeck: Am Dienstagabend (30. Januar) schlugen vier Unbekannte einen 31-jährigen Straßenbahnfahrer an der Marktstraße nieder und traten auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie. Ein 16-Jähriger, der als Tatverdächtiger in Betracht kommt, wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:20 Uhr befuhr der 31-Jährige mit der Straßenbahn (Linie 103) die Marktstraße. Er musste kurz anhalten und aussteigen, da ein Einkaufswagen auf den Schienen stand. Als er wieder in die Straßenbahn stieg, saß auf einmal ein unbekannter junger Mann auf dem Fahrersitz der Bahn. Der Straßenbahnfahrer forderte den Unbekannten auf, das Führerhaus zu verlassen. Stattdessen beleidigte dieser ihn und spuckte ihn an. Unmittelbar danach schlug er mit drei weiteren jungen Männern auf den Straßenbahnfahrer ein, sodass dieser zu Boden fiel. Auf dem Boden traten die Unbekannten dem 31-Jährigen dann mehrfach auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung des Borbecker Bahnhofs.

Die Unbekannten werden als "südländisch" beschrieben und sollen ungefähr zwischen 18 bis 20 Jahre alt sein. Alle seien mit dunklen Hosen bekleidet gewesen. Drei von Ihnen sollen einen schwarzen und einer einen weißen Kapuzenpullover getragen haben.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde ein 16-jähriger Essener mit serbischer Staatsangehörigkeit angetroffen, der als Tatverdächtiger identifiziert wurde.

Die weiteren Tatverdächtigen sind flüchtig.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei./hey

