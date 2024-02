Essen: Störungsfreier Verlauf bei Versammlung "Zusammen gegen Rechts" in Essen

45117 E.-Stadtgebiete: Am heutigen Nachmittag (18. Februar) setzte sich der Aufzug der Versammlung "Zusammen gegen Rechts", nach einer Auftaktkundgebung am Jakob-Funke-Platz, durch die Essener Innenstadt in Bewegung.

Am Rande des Aufzuges kam es gegen 18 Uhr an der Huyssenallee/ Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer der Polizei Essen und einem Fußgänger, der Teilnehmer der Demonstration war. Der 77-Jährige Essener wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Um 19:20 Uhr wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung am Jakob-Funke-Platz beendet.

Die Polizei Essen schätzt die Teilnehmerzahl auf 6.000 und verzeichnet einen störungsfreien Verlauf./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell