Essen: Steinwurf auf Cabriolet - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Vergangenen Freitagvormittag (21. März) warfen Unbekannte einen Stein von der Brücke der Hollestraße auf ein fahrendes Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Essener mit seinem grauen Porsche 911 Carrera S die Bernestraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Als er den Tunnel unter der Hollestraße verließ, bemerkte der 62-Jährige einen dumpfen Schlag auf sein Auto und stellte fest, dass dessen Windschutzscheibe erheblich beschädigt war. Im Rückspiegel konnte er beobachten, wie sich zwei unbekannte Personen vom Brückengeländer entfernten.

Bei näherer Untersuchung konnten mehrere kleinere Steinschläge und ein größeres Einschlagsloch auf der Windschutzscheibe festgestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schaden durch einen Steinwurf von der Brücke entstanden sein muss.

Da der Cabriolet-Fahrer zum Tatzeitpunkt mit offenem Verdeck unterwegs war, hätte der Steinwurf wesentlich schwerwiegendere Folgen nach sich ziehen können.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zum Tatablauf und/oder den unbekannten Tätern geben können. Diese werden per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 erbeten. /JuBu

