Essen: Spielautomaten aufgehebelt und Bargeld entwendet - Fotofahndung nach mutmaßlichem Dieb

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am 3. März diesen Jahres hebelte ein Unbekannter gegen 8:40 Uhr in einem Kiosk an der Zollvereinstraße einen Spielautomaten auf und entwendete die dazugehörige Kassette mit Bargeld - dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt.