Essen: Spektakulärer Alleinunfall - BMW-Fahrerin landet auf dem Dach

Essen (ots) - 45239 E.-Bredeney: Gestern Abend (24. März, 20:45 Uhr) fuhren Beamte der Polizeiwache Süd zur Freiherr-Vom-Stein-Straße, in Höhe der Einmündung Bredeneyer Straße, nachdem die Leitstelle über einen Verkehrsunfall informiert wurde. Zudem war bekannt, dass sich das Fahrzeug, ein schwarzer 1er BMW beim Unfall überschlagen hat und auf dem Dach zu liegen kam. Neben den Polizisten traf auch ein ziviler Diensthundeführer ein, der die Maßnahmen am Unfallort unterstützte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 19-jährige Frau aus Velbert die Freiherr-Vom-Stein-Straße in Richtung Essen-Werden, befuhr jedoch die Ausfahrt der entgegengesetzten Richtung, geriet in der dortigen Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf das Grüngelände und stieß dort mit Altholz zusammen. Vermutlich durch den Zusammenstoß in Verbindung mit der gefahrenen Geschwindigkeit überschlug sich das Fahrzeug und bleib auf dem Dach liegen. Sowohl die 19-jährige Fahrerin als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vorsorglich in ein Essener Krankenhaus transportiert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ChWi)