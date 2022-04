Essen: Spatenstich Regionales Trainingszentrum der Polizei

Essen: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45127- E-Stadtkern:Am Dienstagabend (26.April), gegen 22:25 Uhr befand sich eine 28 jährige Essenerin in einem Gastronomie Außenbereich an der Kettwiger Straße / Am P