Essen: Smartphone über Online-Plattform zum Verkauf angeboten - Interessent entpuppt sich als Räuber

Der 47-Jährige hatte das Handy über eine Online-Plattform zum Verkauf angeboten. Daraufhin hatte sich ein "Julian" gemeldet und man habe ein Treffen an der Bushaltestelle Oberschlesienstraße vereinbart. Dort zeigte der 47-Jährige den zwei erschienenen Jugendlichen das Handy. Einer der Jugendlichen nahm das Smartphone in die Hand, schubste den 47-Jährigen und floh mit seinem Komplizen von der Bushaltestelle über die Treppen in Richtung Steeler Straße. Die zu Hilfe gerufene Polizei konnte trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung keine verdächtigen Personen antreffen.

Die beiden Jugendlichen sind circa 15 bis 16 Jahre alt, schlank mit kurzen dunklen Haaren und werden als europäisch beschrieben. Der erste Tatverdächtige, der mit dem Handy geflohen ist, trug einen braune Hose und einen braunen Kapuzenpullover, beides mit Strasssteinen. Der zweite Tatverdächtige trug einen grauen Kapuzenpullover und eine graue Jeans.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

