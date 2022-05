Essen: Smartphone beim Telefonieren entwendet - Fotofahndung

45127 E.-Westviertel:

Am 27. März gegen 20:50 Uhr saß ein 30-Jähriger am U-Bahn-Abgang am Berliner Platz / Segerothstraße und telefonierte mit seinem Smartphone. Ein Unbekannter riss ihm unvermittelt das Handy aus der Hand, schubste den Geschädigten und flüchtete mit dem grauen iPhone 13 schließlich Richtung Altendorfer Straße. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

In einem nahe gelegenen Kiosk in der Thea-Leymann-Straße bat der Geschädigte um Hilfe. Als er vom Raub erzählte, teilten Zeugen mit, dass der Tatverdächtige kurz zuvor im Kiosk war. Dort wurde der Mann videografiert:

https://polizei.nrw/fahndung/78964

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 1,80 m groß - Ca. 24-28 Jahre alt - Schwarze Maske - Athletische Figur - Er trug eine schwarze Lederjacke, ein dunkles Oberteil, eine blaue Jeans und schwarze Nike-Schuhe - Tattoo am Hals (Flagge der Türkei)

Wenn Sie Angaben zur abgebildeten Person und/oder dem Tathergang machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

