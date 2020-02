Essen: Skoda nach Wohnungseinbruch gestohlen - 1. Folgemeldung - Skoda in Unfallflucht verwickelt

Essen (ots) - 45359 E.-Schönebeck: Vorestern Abend (18. Februar) sollen Unbekannte zwischen 21:30 und 22:30 Uhr in eine Wohnung an der Ardelhütte eingebrochen sein - mithilfe des dort gefundenen Autoschlüssels soll anschließend ein schwarzer Skoda Octavia entwendet worden sein. Wir berichteten am 19. Februar. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4524806.)