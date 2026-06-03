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Essen: Skelettierte Überreste im Schellenbergerwald aufgefunden - 1. Folgemeldung
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Essen: Skelettierte Überreste im Schellenbergerwald aufgefunden - 1. Folgemeldung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.06.2026 08:00

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45134 E.-Stadtwald:

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Am 25. Februar dieses Jahres wurde der Polizei der Fund möglicher skelettierter menschlicher Überreste in einem Waldstück im Bereich des Schellenberger Waldes gemeldet.

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Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

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https://essen.polizei.nrw/presse/skelettierte-ueberreste-im-schellenberger-wald-aufgefunden

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Die nun abgeschlossenen rechtsmedizinischen Untersuchungen führten zur Identifizierung der Frau.

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Bei der Toten handelt es sich um eine damals 78-jährige Frau, die seit dem Jahr 2022 als vermisst galt. Die Seniorin hatte damals ihre Wohnung verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts gewesen.

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Im Zuge der damaligen Vermisstenfahndung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Diese verliefen jedoch ohne Erfolg.

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Unsere damalige Meldung finden Sie hier:

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https://essen.polizei.nrw/presse/78-jaehrige-marlis-b-aus-essen-stadtwald-vermisst-0

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Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen weiterhin keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern an. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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