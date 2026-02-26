Anzeige
Essen: skelettierte Leiche gefunden
© Arnulf Stoffel / Funke Foto Services
In Essen-Heisingen sind gestern (25.02.) in einem Wald menschliche Überreste entdeckt worden. Es handelt sich laut Polizei um eine „skelettierte Leiche“. 

Veröffentlicht: Donnerstag, 26.02.2026 10:08

Ein Handwerker fand gestern Vormittag die Überreste der Leiche. Mittlerweile wurde festgestellt, dass es sich bei den Fundstücken um Knochenteile und einen skelettierten Schädel handele. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei Essen. Mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Es wurde bereits eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen laufen. Am Fundort wurden auch Kleidungsstücke gefunden, so die WAZ. Ob diese im Zusammenhang mit der Leiche stehen, ist noch unklar. 

