Essen: Silberner Pkw nach Unfall mit verletzter Fußgängerin gesucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45136 E.-Rüttenscheid: Nach einem Unfall am Montag, 27. Januar, auf der Eleonorastraße, bei dem eine 44-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Pkw. Gegen 7 Uhr wollte die Frau die Eleonorastraße überqueren, als von der Anschlussstelle Süd der A 52 ein silberner Pkw nach rechts in die Eleonorastraße abbog und dabei die 44-Jährige anfuhr. Der Fahrer des silbernen Wagens setzte seine Fahrt fort. Die 44-Jährige begab sich selbständig in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Unfallwagen geben können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. /bw