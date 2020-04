Essen: Siebenjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Essen (ots) - 45139 E.-Südostviertel: Am Montag, 20. April, wurde ein Siebenjähriger auf der Bassinstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer über die Bassinstraße in Richtung Von-der-Tann-Straße, als der Junge vom rechten Bürgersteig auf die Straße lief. Der Siebenjährige wurde von dem Auto angefahren und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /bw