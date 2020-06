Essen: Sicherheitsdienst erwischt Einbrecher auf frischer Tat - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45355 E-Bochold: Ein Sicherheitsmann ertappte in der Nacht zum Mittwoch (24. Juni), im Essener Stadtteil Bochold, zwei mutmaßliche Einbrecher. Gegen 4 Uhr beobachtete der Zeuge zwei Männer, wie diese sich an der Eingangstür eines Getränkemarkts auf dem Wolfsbankring zu schaffen machten. Der 19-Jährige informierte direkt die Polizei. Noch bevor das Duo in den Laden gelangte, rannte es vom Tatort davon. Vor dem Laden ließen die Flüchtenden Einbruchswerkzeug zurück. Noch in Tatortnähe nahm ein Streifenteam einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Außerdem konnte eine 19-Jährige Frau festgenommen werden, die in der Nähe, in einem grauen VW Golf mit der Städtekennung "HH", offenbar wartete. Der Komplize konnte unerkannt entkommen. Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen waren die Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Sie sind bis dato strafrechtlich nicht ausreichend in Erscheinung getreten. Das Strafverfahren wegen versuchten Geschäftseinbruchs läuft nach wie vor gegen sie weiter. Der Ermittler des Einbruchskommissariats sucht Zeugen, die Beobachtungen zu den Geschehnissen oder Angaben zu dem noch flüchtigen Täter machen können. Eventuell kann sich jemand an das Hamburger Auto erinnern, welches vorher in der Umgebung unterwegs war. Hinweise bitte an die Essener Kripo unter 0201/829-0. / MUe.